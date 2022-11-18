Новак заявил, что Россия и Китай переходят на оплату энергоресурсов в национальной валюте

России в Китай проходит оплату газа в паритетном порядке в юанях и рублях Фото: REUTERS

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Китай находятся в процессе перехода на расчетную систему за поставки энергоресурсов в национальной валюте. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам совещания российско-китайской межправительственной комиссии.

"Мы переходим на расчеты в национальных валютах - и в рублях, и в юанях - за поставляемые энергетические ресурсы, взаиморасчеты, которые происходят, в том числе за поставки оборудования из КНР", - сказал он.

В качестве примера он привел операции между "Газпром" и организациями КНР.

"Оплата поставок газа из России в Китай проходит в паритетном порядке в юанях и рублях", - сообщил Новак.

Антироссийские санкционные ограничения, которые были введены западными странами, подарили Москве важного союзника в лице Пекина. Такое мнение выразил обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Грегори Улиг 13 ноября 2022 года.

«Китай стал крупнейшим экспортером в Россию, потому что торговля России с Европой резко упала», - сказано в статье, где уточняется, что экспорт из Китая в Россию летом 2022 года вырос на 23%, что помогло Пекину обогнать Европу, а в октябре этого года товарооборот между странами вырос на 35%.