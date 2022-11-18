Путин обсудил с Эрдоганом детали создания газового хаба в Турции Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел по телефону разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, стороны обсудили детали создания газового хаба в Турции.

«Особое внимание уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного газового хаба», – сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, в ходе разговора политики отметили важность комплексного и полного выполнения зерновой сделки, продленной накануне еще на 120 дней. Президенты подробно обсудили двустороннее сотрудничество, отметив положительную динамику торгово-экономических связей и планомерное продвижение совместных проектов. Глава российского государства также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта в Стамбуле.

Как ранее писал сайт KP.RU, Эрдоган заявлял журналистам, что международный газовый хаб будет создан в Турции в кратчайшие сроки. По его словам, наиболее подходящим местом дня хаба станет район Фракия в европейской части страны.