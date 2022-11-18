Песков прокомментировал идею Берлускони "заманить" Путина на переговоры Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова экс-премьера Италии Сильвио Берлускони о намерении "заманить" президента России Владимира Путина за стол переговоров предложил "куда-нибудь заманить" лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал на пресс-конференции с журналистами.

"Президент неоднократно говорил, что мы всегда рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества и поддержать такие усилия. А что касается "заманивать кого-то" - лучше куда-нибудь заманить президента Зеленского", - посоветовал Песков.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони предложил, сегодня 18 ноября 2022 года, посадить за стол переговоров лидеров России и Украины и выступить лично посредником, согласно информации итальянских СМИ.

Также Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают укрепляющим элементом момент диалога с Западом в процессе ведения мирных переговоров с Украиной. По его мнению, участие Запада необходимо ввиду "переменчивости" позиции Украины по началу мирных переговоров.