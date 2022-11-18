Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика18 ноября 2022 12:40

Песков прокомментировал идею Берлускони "заманить" Путина на переговоры

Песков посоветовал Берлускони "заманить" Зеленского на переговоры
Владимир РОМАНЕНКО
Песков прокомментировал идею Берлускони "заманить" Путина на переговоры

Песков прокомментировал идею Берлускони "заманить" Путина на переговоры

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова экс-премьера Италии Сильвио Берлускони о намерении "заманить" президента России Владимира Путина за стол переговоров предложил "куда-нибудь заманить" лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал на пресс-конференции с журналистами.

"Президент неоднократно говорил, что мы всегда рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества и поддержать такие усилия. А что касается "заманивать кого-то" - лучше куда-нибудь заманить президента Зеленского", - посоветовал Песков.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони предложил, сегодня 18 ноября 2022 года, посадить за стол переговоров лидеров России и Украины и выступить лично посредником, согласно информации итальянских СМИ.

Также Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают укрепляющим элементом момент диалога с Западом в процессе ведения мирных переговоров с Украиной. По его мнению, участие Запада необходимо ввиду "переменчивости" позиции Украины по началу мирных переговоров.