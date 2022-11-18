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НовостиПолитика18 ноября 2022 10:42

Песков назвал диалог с Западом "укрепляющим элементом" в переговорах России и Украины

Официальный представитель Кремля Песков считает, что участие Запада необходимо ввиду "переменчивости" позиции Украины по началу мирных переговоров
Владимир РОМАНЕНКО
Песков считает, что участие Запада необходимо ввиду "переменчивости" позиции Украины по началу мирных переговоров

Песков считает, что участие Запада необходимо ввиду "переменчивости" позиции Украины по началу мирных переговоров

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают укрепляющим элементом момент диалога с Западом в процессе ведения мирных переговоров с Украиной. Об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

"Безусловно, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом, ибо директивы, которые поступают оттуда весьма скрупулезно выполняются Киевом", - отметил Песков.

По его мнению, участие Запада необходимо ввиду "переменчивости" позиции Украины по началу мирных переговоров.

Ранее во время саммита G20 лидер КНР Си Цзиньпин призвал прекратить огонь и возобновить мирные переговоры, отметив, что Китай будет содействовать урегулированию украинского кризиса "собственными методами", а президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности содействовать "мирному глобальному развитию".

Напомним, 14 ноября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсон заявил, что Киев готов к миру, "миру для страны".

Вместе с тем, на саммите G20 во время своего выступления Зеленский озвучил "формулу мира", согласно которой можно достигнуть урегулирования конфликта. Инициативы президента Украины по достижению мира в стране включают: радиационную и ядерную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, а также "возвращение справедливости", противодействие "экоциду", недопущение эскалации и фиксацию окончания военных действий.