Песков назвал диалог с Западом "укрепляющим элементом" в переговорах России и Украины

Песков считает, что участие Запада необходимо ввиду "переменчивости" позиции Украины по началу мирных переговоров Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают укрепляющим элементом момент диалога с Западом в процессе ведения мирных переговоров с Украиной. Об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

"Безусловно, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом, ибо директивы, которые поступают оттуда весьма скрупулезно выполняются Киевом", - отметил Песков.

По его мнению, участие Запада необходимо ввиду "переменчивости" позиции Украины по началу мирных переговоров.

Ранее во время саммита G20 лидер КНР Си Цзиньпин призвал прекратить огонь и возобновить мирные переговоры, отметив, что Китай будет содействовать урегулированию украинского кризиса "собственными методами", а президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности содействовать "мирному глобальному развитию".

Напомним, 14 ноября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсон заявил, что Киев готов к миру, "миру для страны".

Вместе с тем, на саммите G20 во время своего выступления Зеленский озвучил "формулу мира", согласно которой можно достигнуть урегулирования конфликта. Инициативы президента Украины по достижению мира в стране включают: радиационную и ядерную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, а также "возвращение справедливости", противодействие "экоциду", недопущение эскалации и фиксацию окончания военных действий.