Путин наградил экипаж катера "Арарат", который помогал эвакуировать жителей Херсона Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин наградил членов экипажа речного катера "Арарат", которые помогали жителям Херсона в эвакуации на левый берег Днепра. Соответствующий Указ главы государства опубликован 18 ноября.

В документе говорится, что экипаж судна награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации. Капитан катера Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк удостоены орденов Мужества, а матрос Роман Уваров получил медаль "За спасение погибавших". Еще один орден мужества получил начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области моряки завершили последний вывозной рейс для мирного населения. Изначально планировалось совершить только одну переправу, однако оказалось что за один раз вывезти всех не получится. Тогда экипаж "Арарата" вернулся за людьми.