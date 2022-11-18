В России успешно завершены летные испытания ракетного комплекса «Сармат» Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России успешно завершили летные испытания ракетного комплекса «Сармат», сообщили в Министерство обороны России.

«Продолжается активное перевооружение ракетных войск стратегического назначения на современные ракетные комплексы. Успешно проведены летные испытания ракетного комплекса «Сармат». Также проведенными на государственном испытательном космодроме Плесецк пусками подтвердил свои возможности ПГРК «Ярс», – сообщили в ведомстве журналистам.

Напомним, первое испытание межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» состоялось на космодроме Плесецк в апреле 2022. РС-28 «Сармат» придут на смену самой мощной в мире стратегической ракете РС-20В «Воевода» в Ужурской и Домбаровской дивизиях Ракетных войск стратегического назначения.

Ранее генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь заявлял, что ракета «Сармат» обесценит все наработки Североатлантического альянса.