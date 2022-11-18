Минобороны РФ: Украинские военные намеренно убили более 10 пленных россиян Фото: REUTERS

Украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих. Об этом 18 ноября сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, ВСУ убили как минимум 10 человек.

- Намеренное убийство выродками ВСУ выстрелами в голову более 10 обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных, - говорится в сообщении министерства.

Накануне украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов, а еще 74 человека они увезли в неизвестном направлении.

Также недавно сообщалось, что ВСУ вновь могут использовать тактику живого щита, чтобы остановить российские штурмовые подразделения. А до этого сайт KP.RU писал, что в городе Лиман украинские боевики используют пенсионеров из дома престарелых как "живой щит".

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства.