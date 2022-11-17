Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов Фото: REUTERS

Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов, а еще 74 человека они увезли в неизвестном направлении.

- Тела погибших не передали родственникам, их планируют использовать в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России, - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Источник также рассказал, что националисты запугивают выехавших граждан.

- Они врываются в оставленные в городе Херсоне дома и квартиры, портят имущество граждан. Все обыски сопровождаются фото- и видеосъемкой, чтобы потом разослать это собственникам жилья, которые находятся на левобережной части Херсонской области, с целью их устрашения, - уточнил собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что ВСУ вновь могут использовать тактику живого щита, чтобы остановить российские штурмовые подразделения. А до этого сайт KP.RU писал, что в городе Лиман украинские боевики используют пенсионеров из дома престарелых как "живой щит".