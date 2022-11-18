СК завел уголовное дело по факту массового расстрела российских пленных украинскими военными Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту массового расстрела российских пленных украинскими военными. Об этом 18 ноября заявили в ведомстве.

Незадолго до этого заявления в российском Минобороны сообщили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих. Всего они расстреляли более 10 человек.

- В СК РФ завели дело в отношении представителей ВФУ ..."убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", а также ч. 1 ст. 356 УК РФ "жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, - сказано в сообщении.

Ранее военный украинских войск Александр Борщ заявил, что над попавшими в плен российскими военнослужащими издеваются только националистические батальоны, отметив, что видел издевательства над военными, когда им простреливали ноги.