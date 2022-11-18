Польша решила не пускать Россию на заседание Совета глав МИД ОБСЕ

Польша не пустит Россию на заседание Совета глав МИД ОБСЕ Фото: Shutterstock

Власти Польши не разрешат российской делегации присутствовать на заседании Совета министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил представитель польского МИД Лукаш Ясина.

«Ясина ответил утвердительно, отказывают ли Москве в доступе к декабрьскому заседанию ОБСЕ», – передает France Presse.

Заседание Совета глава МИД стран ОБСЕ пройдет в польской Лодзи 1-2 декабря этого года.

Ранее в Совете Федерации поставили под сомнение членство Польши в ОБСЕ из-за военной помощи Украине. Как отметила сенатор от Крыма, член российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Ольга Ковитиди, заявления Варшавы по поводу поставок вооружений Киеву и отправка ею туда военных дает основания поставить под вопрос как председательство Польши в ОБСЕ, так и само ее членство в этой организации.