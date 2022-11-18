Отец восьмимиллиардного человека на планете Закарян: Я рад за мою Арпи Фото: REUTERS

Отец названного восьмимиллиардным человеком на Земле, девочки по имени Арпи, Карен Закарян поделился своими эмоциями от рождения дочки.

По словам мужчины, он еще не видел свою дочь вживую, но постоянно любуется ей по видеосвязи. Об этом пишет Lenta.ru.

- У меня два сына, Арпи у меня дочка. Арпи означает "луч солнца". Я рад, но рад не за восьмимиллиардного жителя, а рад за мою Арпи. Я пока нахожусь за границей и пока не видел ее, но каждый час созваниваюсь по видеосвязи и любуюсь ее красотой, - поделился мужчина.

Ранее ФАН писал, что восьмимиллиардный человек планеты Земля появился на свет в Армении. Новорожденную девочку назвали Арпи. Она появилась на свет в городе Мартуни. По словам врачей, малышка родилась весом 2 килограмма 900 граммов, ростом 49 сантиметров, в абсолютно здоровом состоянии.

Напомним, по состоянию на 2022 год более половины населения мира проживает в Азии.