Маск предложил пользователям Twitter самим решить судьбу аккаунта Трампа

Аккаунт Дональда Трампа в Twitter вскоре может быть официально восстановлен Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск решил спросить у пользователей Twitter, необходимо ли разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в этой соцсети.

Соответствующий опрос, инициированный Маском, размещен на его странице в Twitter. Предполагается, что он продлится ровно сутки.

"Vox Populi Vox Dei (Глас народа - глав Божий)", - прокомментировал Маск свое решение о запуске голосования о судьбе странички Трампа.

Ранее Маск заявил о том, что решение о том, будет ли разблокирован аккаунт бывшего американского лидера в сети микроблогов пока еще не принято. По словам бизнесмена, он сейчас обдумывает самые разные варианты судьбы странички Трампа.

Сам Трамп уже поспешил публично заявить о том, что даже в случае, если его аккаунт в Twitter будет разморожен и ему снова будет позволено публиковать посты, он не намерен возвращаться в эту социальную сеть. Политик, собирающийся в 2024 году вновь выдвигаться в президенты США от Республиканской партии, дал понять, что в настоящее время ему пока достаточно собственной соцсети под названием Truth.