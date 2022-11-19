Вертолет Ми-8 МЧС РФ вылетел на место взрыва в жилом доме в поселок Тымовское на Сахалине Фото: из социальной сети

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место взрыва в пятиэтажном жилом доме, который прогремел в поселок Тымовское на Сахалине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место обрушения жилого пятиэтажного дома в населенный пункт Тымовское на Сахалине", - сказали в ведомстве.

К разбору завалов в общей сложности привлекли 59 человек и 13 единиц техники.

"Из материального резерва области выделены световые башни для организации разбора завалов в тёмное время. Кроме того, выезжает группа специалистов для проведения экспертизы состояния дома после взрыва", - пишет губернатор Сахалинской области в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, из-под завалов в Тымовском доме на Сахалине извлекли трех человек. Об этом сообщает глава региона Валерий Лимаренко. Экстренные службы сообщают, что пострадало всего девять человек.

Взрыв произошел в 05:03 по Москве. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно: изначально обсуждалась версия со взрывом бытового газа, однако сахалинский губернатор Лимаренко публично сообщил, что действительности она не соответствует, так как дом, где прогремел взрыв, вообще не был газифицирован.