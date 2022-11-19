В результате взрыва в жилом доме на Сахалине погибли 7 человек, трое из них - дети Фото: ТАСС

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме на Сахалине погибло 7 человек, трое из которых дети. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"По данным на 16:45 (08:45 по Москве), во время взрыва в доме в Тымовском погибли 7 человек, 3 - дети. Поиски еще 3 жителей продолжаются", - пишет глава региона.

Ранее глава региона уточнял, что во время взрыва погибло двое детей. Еще 6 человек пока не удалось найти.

"По уточненным данным, 4 человека погибли во время взрыва газа в Тымовском, из них 2 детей. Всего в подъезде проживало 33 человека, 6 из них пока не удалось найти", - писал Лимаренко.

Напомним, "Комсомольская правда - Сахалин" опубликовала видео, на которое попал момент взрыва в жилом доме на Сахалине. Свидетелями ЧП стали дети и взрослые, которые гуляли неподалеку.