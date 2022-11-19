Стала известна причина взрыва в Тымовском поселке на Сахалине Фото: ТАСС

Администрация поселка Тымовское на Сахалине опровергла информацию о причастности пекарни, находившейся в доме, к взрыву пятиэтажного здания. Как сообщается в телеграм-канале властей, причиной взрыва стало неправильное бытовое использование газа.

"Эта информация не соответствует действительности. На самом деле, в доме, где произошла трагедия, нет пекарни. Она расположена в отдельно стоящем здании на удалении от места происшествия. Произошедшее - несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом", - говорится в сообщении.

Администрация уточняет, что ряд СМИ публиковал информацию о том, что причиной обрушения части подъезда жилого дома якобы стала пекарня, работавшая в этом же здании.

Тем временем, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме на Сахалине погибло 7 человек, трое из которых дети.