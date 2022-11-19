Число погибших в результате взрыва на Сахалине увеличилось до девяти человек Фото: ТАСС

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко уведомил, что по предварительной информации, число погибших при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме поселка Тымовское погибло 9 человек. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"На данный момент подтверждена информация о 9 погибших, из них 4 - дети", - сообщает глава региона.

Он также уточнил, что проверил, как идет разбор завалов в Тымовском на месте взрыва бытового газа в жилом доме. Пока под завалами остаются, как минимум, два человека. Пока все пострадавшие не будут найдены, поиски продолжатся. Для жителей дома, которые не пострадали при взрыве, организовали пункт временного размещения.

Лимаренко также отметил, что регион распорядится оказать материальную помощь пострадавшим при взрыве дома.

Напомним, администрация поселка Тымовское на Сахалине опровергла информацию о причастности пекарни, находившейся в доме, к взрыву пятиэтажного здания. Причиной взрыва стало неправильное бытовое использование газа.