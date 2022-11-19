В Германии прогнозируют краткосрочное отключение электричества зимой 2022-2023 годов

Глава управления гражданской защиты ФРГ Тислер подразумевает региональное и ограниченное по времени нарушение электроснабжения Фото: REUTERS

Глава немецкого Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) Ральф Тислер предположил, что зимой в Германии возможны краткосрочные отключения электричества. Об этом он сообщил в интервью газете Welt am Sonntag.

"Есть основания полагать, что зимой будут отключения электроэнергии. Под этим я подразумеваю региональное и ограниченное по времени нарушение электроснабжения", - сказал Тислер.

По его словам, это не будет связано исключительно с нехваткой электроэнергии, но и еще с "целенаправленным периодическим отключением сетей операторами" в целях экономии и минимизации рисков связанных с общим энергоснабжением. Тислер подчеркнул, что ожидаются именно краткосрочные, а не "длительные и масштабные" отключения электроэнергии.

"Будьте готовы к возможным кризисам, не думайте, что все всегда будет легко доступно", - сказал он.

По его словам, последние годы показали, что необходимо быть готовыми к любым неожиданным критическим ситуациям. В несколько лет Тислер ожидает стихийные бедствия, вызванные изменением климата.

Напомним, ФРГ заполнила свои газовые хранилища на 100%. Информация об этом содержится в ежедневной сводке Федерального сетевого агентства Германии. Тем не менее, регулятор продолжает обращаться к частным потребителям и предприятиям с просьбой экономить газ. Цель ведомства обеспечить сохранение за зиму 20% от средних объемов потребления за предыдущие годы.