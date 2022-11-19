Российские военные уничтожили более 120 солдат ВСУ в ДНР Фото: пресс-служба Минобороны России

Вооруженные силы России уничтожили более 120 украинских военных в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В ДНР в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей», – рассказал генерал-лейтенант на брифинге.

Российские войска также сорвали атаку подразделений Вооруженных сил Украины на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Там в общей сложности украинские войска потеряли 110 человек, среди которых были наемники.

Кроме того, за прошедшие сутки ВС России поразили девять пунктов управления ВСУ в Харьковской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, уничтожили радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в ДНР, а также сбили 10 беспилотников в ЛНР и ДНР.

Как писалс сайт KP.RU, ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении в Павлограде цеха украинского предприятия по производству топлива.