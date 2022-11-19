Медведев объяснил, почему Зеленский не хочет переговоров с Россией

Медведев считает, что Зеленский не хочет переговоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет переговоров с Россией, поскольку в этом случае ему придется признать реалии распада Украины, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам. Более того, они для него очень опасны, ведь если не признать реалии распада Украины, то бессмысленно садиться за стол. А признаешь – укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой и которых он боится до обморока. Цугцванг», – написал он в Telegram.

Как отметил политик, попытки Украины переложить ответственность за падение ракет в Польше на Россию никто не принял, поскольку от киевского режима все сильно устали. По мнению Медведева, НАТО и Евросоюз не заинтересованы в окончательном разрыве отношений с Россией, так как он чреват третьей мировой войной. По этой причине Запад все чаще пытается «окоротить и вразумить Киев», подведя его к переговорам с Москвой, считает замглавы Совбеза РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Украины назвал условия мирных переговоров с Россией и заявил о готовности к диалогу. Среди них политик выделили обеспечение территориальной целостности его страны, а также возмещение убытков, понесенных в связи с конфликтом.