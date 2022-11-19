Экс-депутат Европарламента предложил Зеленскому «заткнуться после безумной лжи о ракете» Фото: REUTERS

Бывший депутат Европейского парламента и лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети написал, что Европа не будет выполнять просьбы президента Украины Владимира Зеленского после его лживых заявлений о российском ракетном ударе в Польше.

«Только что Зеленский призвал страны ЕС выделить «новые миллиарды», чтобы «пережить зиму»! Бред! И вообще, Зеленскому следовало бы заткнуться после его безумной лжи о ракете в Польше!», - заявил политик.

По мнению Филиппо, Европа не может себе позволить и дальше помогать Украине, так как впадает в нищету.

Как сообщал сайт KP.RU, 15 ноября 2022 года польские СМИ сообщили, что в приграничном городке Пшеводув Люблинского воеводства произошел взрыв ракеты.

В Минобороны России заявили, что в этот день высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.