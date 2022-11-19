Российские войска сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России сорвали атаку украинских войск на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Купянском направлении активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наемниками, из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области», – сказано в Telegram-канале ведомства.

В результате поражения были уничтожены более 60 украинских военных и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера.

Кроме того, на Красно-Лиманском направлении российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка в Луганской народной республики. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили более 120 украинских военных в Донецкой народной республике.