Леонид Слуцкий заявил, что Зеленский мечется в агонии Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале заявил, что Зеленский мечется в агонии, он не самостоятельная фигура, а инцидент в Польше стал показательным.

«Зеленский явно мечется в агонии. То он якобы готов к переговорам и даже предлагает какие-то свои форматы, то ни за что на переговоры с Россией не пойдет и даже издаёт какие-то указы… Президент Украины не самостоятельная фигура. И инцидент в Польше, где провокация украинского режима с целью втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией явно провалилась, большой показатель», - написал он.

Глава комитета подчеркнул, позиция России остается «неизменно четкой: не мы закрывали дверь в переговорный процесс, не мы отказывались продолжать переговоры».

Слуцкий считает, что «не Зеленскому теперь рассуждать, хочет ли Россия мира, или обвинять нас в желании «добиться передышки».

Как сообщал сайт KP.RU, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не стремится к миру, а пытается добиться «краткосрочной передышки», когда речь идет о переговорах между Киевом и Москвой.