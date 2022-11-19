Зеленский считает, что Россия "стремится к передышке", говоря о мирных переговорах Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не стремится к миру, а пытается добиться "краткосрочной передышки", когда речь идет о переговорах между Киевом и Москвой. Информация об этом размещена в телеграм-канале украинского главы.

"Россия сейчас ищет краткосрочное затишье – паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию", - заявил Зеленский в ходе онлайн-выступления на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе.

По словам Зеленского, территориальные и суверенные уступки Украине не гарантируют мира, а "аморальные" компромиссы приведут к новым жертвам.

Он также напомнил вовремя выступления свою "формулу мира" из десяти пунктов. Инициативы президента Украины по достижению мира в стране включают: радиационную и ядерную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, а также "возвращение справедливости", противодействие "экоциду", недопущение эскалации и фиксацию окончания военных действий.

Также председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга, не вмешиваясь во внутреннюю политику другого государства. Об этом он заявил на 29-й неформальной встрече лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают укрепляющим элементом момент диалога с Западом в процессе ведения мирных переговоров с Украиной.