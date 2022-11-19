FAZ: Власти Украины стремятся вовлечь НАТО в столкновение с Россией

Власти Украины стремятся вовлечь НАТО в столкновение с Россией Фото: REUTERS

Украинские власти в лице трех человек стремятся вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией, об этом заявил журналист Томас Гутшкер в статье немецкого издания FAZ.

По мнению автора, очередным доказательством, которое подтверждает этот факт, стало стремление президента Украины Владимира Зеленского, главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и его заместителя Андрея Мельника свалить вину за инцидент с ракетой в Польше на Россию.

«Зеленский, Кулеба и Мельник не прошли тест на стрессоустойчивость и здравомыслие. Все трое тут же распространили заявление о том, что по Польше ударили ракеты российского производства. Зеленский настаивал на ответном ударе по России в целях коллективной безопасности, Кулеба отвергал все сомнения относительно целенаправленной российской атаки, назвав их «теорией заговора», а Мельник, который выполняет новую работу не лучше прежней, призвал альянс к жестким действиям», — сообщает в статье Гутшкер.

Журналист подчеркивает, что эти трое наносят вред только своей стране, поскольку Киеву перестанут доверять даже на Западе.

Как сообщал сайт KP.RU, 15 ноября 2022 года польские СМИ сообщили, что в приграничном городке Пшеводув Люблинского воеводства произошел взрыв ракеты.

Минобороны России заявило, что в этот день высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.