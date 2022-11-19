Власти Украины объявили о «добровольной эвакуации» из подконтрольных Киеву районов Херсонской области

Украина объявила о добровольной эвакуации из подконтрольных Киеву районов Херсонской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины объявляют «добровольную эвакуацию» жителей подконтрольных Киеву районов Херсонской области, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук.

«Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий юга Украины уже начинается, а государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом», – приводит ее слова издание «Укринформ».

Она пояснила, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, Киев в свою очередь обеспечит их доставку, проживание и медицинское обеспечение. По ее словам, украинские власти предлагают населению покинуть Херсонскую область через Николаев или Кривой Рог.

Как писал сайт KP.RU, ранее власти Херсонской области заявили о продолжении эвакуации жителей из 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра. По словам врио главы региона Владимира Сальдо, с начала эвакуации свое место жительства покинули более 115 тысяч человек.