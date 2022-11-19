ВСУ нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины нанесли 12 ударов по Запорожской атомной электростанции, заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской АЭС. Речь идет о периметре самой станции, а не о промзоне», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Карчаа уточнил, что шесть снарядов попало в систему охлаждения, два прилета было в квадрат сухого хранилища ядерных отходов, три – в район КПП-2». По его словам, периметр станции не подвергался обстрелам с конца сентября. Пострадавших среди персонала нет.

Как писал сайт KP.RU, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призывает власти РФ отказаться от контроля за Запорожской АЭС и передать данный объект украинской стороне. В заявлении агентства говорится, что передача контроля над станцией Киеву является обязательным условием для проведения деятельности МАГАТЭ по проверке гарантий в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Российская сторона требования международного организации выполнять не намерена. Все дело в том, что юридически Запорожская атомная электростанция уже переведена в собственность РФ, на ней много месяцев работают российские специалисты.