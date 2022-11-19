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НовостиПолитика19 ноября 2022 19:24

ВСУ нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС

Среди персонала никто не пострадал
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС

ВСУ нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины нанесли 12 ударов по Запорожской атомной электростанции, заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской АЭС. Речь идет о периметре самой станции, а не о промзоне», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Карчаа уточнил, что шесть снарядов попало в систему охлаждения, два прилета было в квадрат сухого хранилища ядерных отходов, три – в район КПП-2». По его словам, периметр станции не подвергался обстрелам с конца сентября. Пострадавших среди персонала нет.

Как писал сайт KP.RU, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призывает власти РФ отказаться от контроля за Запорожской АЭС и передать данный объект украинской стороне. В заявлении агентства говорится, что передача контроля над станцией Киеву является обязательным условием для проведения деятельности МАГАТЭ по проверке гарантий в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Российская сторона требования международного организации выполнять не намерена. Все дело в том, что юридически Запорожская атомная электростанция уже переведена в собственность РФ, на ней много месяцев работают российские специалисты.