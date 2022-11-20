CNN: ВВС Турции не входили в воздушное пространство Сирии при нанесении авиаударов по курдским районам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-воздушные силы (ВВС) Турции в воскресенье, 20 ноября, при нанесении ударов по регионам Сирии в рамках новой операции «Коготь-меч» не входили в воздушное пространство этой страны. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Напомним, накануне в Министерстве обороны Турции заявили, что Анкара нанесла удары по курдским районам на севере Ирака и Сирии, отметив, что эти территории «использовались террористами в качестве базы для нападений» на республику.

В военном ведомстве заявили, что обстрелы производили в рамках операции «Коготь-меч», а ее целью назвали нейтрализацию Рабочей партии Курдистана (РПК), а также Союза общин Курдистана (ККК) и Отрядов народной самообороны курдов.

Как заявили СМИ, турецкая армия использовала воздушное пространство Сирии для нанесения ударов по регионам Телль-Рифат, Дербисия, Кобани, Дерик. Официальных комментариев не поступало.