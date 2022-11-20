Видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке появилось в Сети. Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Камеры Камчатского филиала Федерального исследовательского центр а«Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН) засняли начало извержение одного из крупнейших вулканов региона - вулкана Шивелуч.

Извержение началось в 12:20 по местному времени. На кадрах можно увидеть, как над кратером вулкана в небо поднимается столб пепла. Как уточнили эксперты ФИЦ ЕГО РАН, высота выброса составила примерно 5 тысяч метров над уровнем моря.

Как писал сайт KP.RU, ученые Институт РАН ранее предупреждали, что пепловые выбросы, а также обвалы, могут пройти расстояние до 20 километров, перекрыв, в том числе, и автотрассу Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск. Специалисты рекомендовали не приближаться к вулкану на расстояние ближе, чем 15 километров. Самый ближний к вулкану поселок Ключи расположен на расстоянии 50 километров.