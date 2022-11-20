На Украине вновь анонсировали наступление ВСУ на Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев намерен провести военную кампанию по возвращению Крыма. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, анонсировав наступление украинских войск на полуостров.

«Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится», - приводит издание Politico слова главы президентского офиса, который не назвал точных сроков планируемого наступления на полуостров.

Отметим, что это далеко не первый анонс наступления Вооружения сил Украины (ВСУ) на Крым. Так в начале ноября этого года украинский политик заявил о создание администрацией президентского офиса плана по захвату Крыма, уточнив, что руководит данным процессом Тамила Ташева. При этом сроки также не озвучили. В Крыму же заявили, что захват Киевом полуострова имеет такие же шансы на реализацию, как покорение им Марса.