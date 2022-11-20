Глава МАГАТЭ призвал не "играть с огнем" и немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал не «играть с огнем» и «немедленно прекратить» обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС). Соответствующие заявление было опубликовано на сайте агентства.

«Новости от нашей команды ... крайне тревожные. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно неприемлемо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», - заявил гендиректор МАГАТЭ, комментируя сообщения о новых обстрелах Запорожской АЭС.

Напомним, в минувший четверг, 17 ноября, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывает войска к Запорожской области, а незадолго до этого он говорил о том, что украинские власти планируют предпринять попытку широкомасштабного наступления в регионе до конца 2022 года.