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НовостиПолитика20 ноября 2022 12:39

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении артдивизиона ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область

Отмечается, что нашим военным удалось уничтожить четыре артистемы М777 американского производства
София ГОНЧАРОВА
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Российским военным удалось уничтожить четыре американские гаубицы, из которых украинские силы обстреливали Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.

- Уничтожены четыре артиллерийские системы М777 американского производства и более десяти украинских военнослужащих, - сообщается в заявлении ведомства.

Также уточняется, что удар нанесен по позициям артиллерийского дивизиона 40-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Волчанска и села Гатище Харьковской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что посетил село Головчино, которое подверглось обстрелу со стороны Украины. Глава региона уточнил, что в результате обстрела пострадали три человека. Одному из них госпитализация не потребовалась. Состояние двух других оценивается как средней степени тяжести.

Позже он сообщал о двух раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.