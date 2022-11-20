В Минобороны РФ сообщили об уничтожении артдивизиона ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Российским военным удалось уничтожить четыре американские гаубицы, из которых украинские силы обстреливали Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.

- Уничтожены четыре артиллерийские системы М777 американского производства и более десяти украинских военнослужащих, - сообщается в заявлении ведомства.

Также уточняется, что удар нанесен по позициям артиллерийского дивизиона 40-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Волчанска и села Гатище Харьковской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что посетил село Головчино, которое подверглось обстрелу со стороны Украины. Глава региона уточнил, что в результате обстрела пострадали три человека. Одному из них госпитализация не потребовалась. Состояние двух других оценивается как средней степени тяжести.

Позже он сообщал о двух раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.