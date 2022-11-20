Эрдоган заявил, что Запад заплатит бесконечную цену за "изоляцию" России

Западу предрекли бесконечную цену за "изоляцию" России Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что политика Запада по изоляции России может в итоге привести к серьезным последствиям.

- Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша, - заявил политик в передаче "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1".

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что западным странам не удалось изолировать Россию с помощью санкций, у РФ по-прежнему есть большое количество партнеров в различных регионах мира. А накануне о неудавшихся попытках Запада изолировать РФ говорил и российский министр обороны России Сергей Шойгу.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский обозреватель Нина Масих заявила, что рост импорта из РФ в Индию показывает, что попытки изолировать Россию если и не обречены на полную неудачу, то во всяком случае наткнулись на серьезную проблему.