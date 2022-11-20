Россия на 9,5% увеличила объём поставок нефти в Китай с начала 2022 года Фото: REUTERS

Россия нарастила поставки нефти в Китай. Так, в период с январе по октябрь 2022 года объем поставляемого ресурса в годовом исчислении увеличился примерно на 9,5% и составил 71,97 миллиона тонн.

В ведомстве уточнили, что стоимость закупленного Китаем у России черного золота за с начала года выросла на 53%, до 49,19 миллиарда долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Ранее сообщалось, что доходы России от поставок нефти выросли в 2022 году на 50%, следует из данных Международного энергетического агентства. Увеличению доходов не помешали даже торговые ограничения. По информации Bloomberg, в этом году Россия зарабатывала на продаже нефти и нефтепродуктов около 20 миллиардов долларов ежемесячно.

При этом вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия не собирается поставлять нефть, если западные страны установят ограничения на стоимость российской нефти.