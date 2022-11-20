Рогов предупредил, что ВСУ проводят боевое слаживание перед ударом по Бердянску или Мелитополю Фото: REUTERS

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что переброшенные на линию соприкосновения в Запорожской области в район городов Орехов и Гуляйполе подразделения ВСУ ведет боевое слаживание.

По его словам, украинские войска готовятся к началу наступления на южном направлении к Мелитополю или Бердянску.

- У противника идет боевое слаживание с учетом того, что сразу приходят готовые подразделения. И эти подразделения уже имеют опыт ведения боевых действий, в том числе на херсонском и криворожском направлениях, - заявил Рогов ТАСС.

Также он допустил, что главной целью ожидаемого наступление во стороны ВСУ может стать именно Мелитополь.

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