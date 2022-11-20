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НовостиВ мире20 ноября 2022 17:40

Глава МАГАТЭ анонсировал новые поездки в Россию и на Украину для обеспечения безопасности Запорожской АЭС

Он добавил, что "сейчас крайне важная задача заключается в том, чтобы создать зону безопасности вокруг станции"
София ГОНЧАРОВА
Глава МАГАТЭ анонсировал новые поездки в Россию и на Украину для обеспечения безопасности Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ анонсировал новые поездки в Россию и на Украину для обеспечения безопасности Запорожской АЭС

Фото: REUTERS

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует новые поездки в Россию и на Украину для обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Он также отметил, что МАГАТЭ занимается оценкой ущерба, причиненный атомной станции в результате обстрелов в субботу и воскресенье. Об этом он заявил в эфире французского телеканала BFM.

- Безусловно, собираюсь на Украину, в Россию и, разумеется, на Запорожскую АЭС, - сказал Гросси.

Гендиректор агентства также добавил, что "сейчас крайне важная задача заключается в том, чтобы создать зону безопасности вокруг станции".

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал не "играть с огнем" и "немедленно прекратить" обстрелы Запорожской атомной электростанции. Также он назвал новости с района электростанции крайне тревожными.