Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря

31 декабря может стать выходным днем в России. Фото: Олег ЗОЛОТО

День 31 декабря может быть включен в праздничные дни новогодних каникул в России вместо 8 января. Соответствующее изменение в ст.112 Трудового кодекса РФ предполагается внести согласно законопроекту фракции ЛДПР. Госдума может рассмотреть этот законопроект в первом чтении в декабре 2022 года, пишет «Известия».

Авторы законопроекта объясняют необходимость подобных изменений тем, что, как правило, если 31 декабря выпадает на рабочий день, многие работники берут отгулы или отпуск за свой счет, чтобы подготовиться к Новому году. И отдельные граждане, и организации не раз обращались с предложениями сделать 31 декабря нерабочим днем, уточнили авторы законопроекта.

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