Американский вице-адмирал рассказал о попытках США догнать Россию в разработках гиперзвукового оружия

США пытаются догнать Россию в разработках гиперзвукового оружия. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Евгения ГУСЕВА

Соединенные Штаты пытаются догнать Россию в разработке гиперзвукового оружия. Об этом заявил вице-адмирал армии США Джонни Вулф.

Военный эксперт заявил, что Пентагон стремительно увеличивает темпы испытаний и исследований в этом направлении.

«Раньше у нас не было локомотива для разработки этой технологии и внедрения ее в системы вооружения. Не было нужды. Сейчас она есть, и мы ощущаем срочную необходимость наверстать упущенное», - цитирует Вулфа CNN.

По данным издания, Пентагон запросил 4,7 млрд долларов на исследования в области гиперзвукового оружия.

Напомним, российское Минобороны сообщило о применении на Украине гиперзвукового оружия. Гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» в Ивано-Франковской области уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск.

Ранее в Пентагоне назвали российское гиперзвуковое оружие «дестабилизирующим фактором».