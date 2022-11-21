В Польше потребовали от Украины извиниться за «волынскую резню» для дальнейшего получения оружия

В Польше потребовали от Украины извинений за геноцид поляков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина должна извиниться перед Польшей за геноцид поляков, известный как «волынская резня». Об этом заявил польский политолог Лешек Сыкульский в интервью изданию Gazeta Wyborcza. Политолог считает отсутствие извинений и непризнание Украиной факта геноцида возмутительными на фоне военной помощи Киеву со стороны Варшавы.

«Как так получается, что Украина по сей день не только не извинилась за Волынскую резню и последние 30 лет препятствует эксгумации жертв этого геноцида?» — заявил Сыкульский, добавив, что у Польши нет эквивалентной замены вооружениям, которые были переданы Киеву.

Напомним, в ходе так называемой «волынской резни» украинские националисты в 1943 году истребили около 100 тысяч проживавших на территории Украины этнических поляков. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем глава правящей в Польше партии Качиньски предложил США разместить в стране ядерное оружие.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 ноября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.