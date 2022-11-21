В Совфеде отреагировали на планы Украины наступать на Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал заявление главы офиса украинского президента Андрея Ермака о планах по взятию под контроль Крыма, указав на отсутствие у Киева ресурсов и военной силы для наступления на полуостров.

Напомним, днем ранее, 20 ноября, глава офиса президента Украины анонсировал наступление украинских войск на Крым, отметив, что Киев намерен вести военную кампанию по возвращению полуострова.

Бондарев назвал подобные заявления украинских политиков безрассудными и наглыми, отметив, что Россия вернула полуостров весной 2014 года, а жители данной территории сами пожелали стать россиянами.

«Но у Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре», - написал сенатор в своем Telegram-канале, отметив, что «дальше уровня «анонса» киевские власти не пойдут».

По его словам, заявление Ермака было попыткой убедить украинцев в победе, а также повысить моральный дух Вооруженных сил Украины (ВСУ).