Путин поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин направил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму по случаю его победы на досрочных выборах главы республики.

«От души поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития», – приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, отношения между Россией и Казахстаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, успешно развиваются. Путин выразил уверенность, что Москва и Астана будут и дальше работать по их совершенствованию.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на досрочных выборах главы государства с 81,31% голосов. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил председатель Центризбиркома республики Нурлан Абдиров, озвучивая предварительные итоги прошедшего накануне голосования.