Андрей Малахов попросил освободить помощника Ксении Собчак

Кирилл Суханов обжаловал арест по делу о вымогательстве Фото: Елена МАРТЫНОВА

Российский телеведущий Андрей Малахов поддержал помощника Ксении Собчак Кирилла Суханова, который обвиняется в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

Слушание по апелляции на арест проходят 21 ноября 2022 года. Сторона защиты просить отпустить обвиняемого из следственного изолятора под залог.

Малахов в письме попросил суд изменить меру пресечения Суханову, отменив двухмесячный арест.

Задержанный в суде не появился. Он присутствовал на заседании в удаленном формате - по видеосвязи из камеры СИЗО.

Отметим, что в детали расследования "дела Собчак" о вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" сотрудниками телеведущей широкую публику не посвящают.

Напомним, коммерческий директор youtube-канала "Острожно, Собчак" Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала "Татлер" Ариан Романовский (по паспорту Кузьмин) стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве.

По версии следствия, Романовский в одном из телеграм-каналов написал новость, в которой фигурировал глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Заявитель утверждает, что после публикации к нему через посредника обратился Кирилл Суханов и сказал, что этот пост может исчезнуть и в будущем новости про Чемезова этот канал публиковать не будет в случае, если Чемезов заплатит 11 миллионов рублей.