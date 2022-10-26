Новые подробности дела о вымогательстве: Что было в удаленном сообщении на канале обвиняемых и причем тут Собчак

Ксению Собчак могут считать причастной к вымогательству 11 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время заседаний в Тверском суде, где вечером в среду арестовали сотрудников «медиа-империи» Ксении Собчак, озвучили некоторые детали громкого уголовного дела о вымогательстве. Напомним:

- 24 октября был арестован коммерческий директор Ютюб-канала «Острожно, Собчак» Кирилл Суханов.

- 25-го - бывший главный редактор журнала «Татлер» Ариан Романовский (по паспорту Кузьмин).

- А утром 26-го оперативники нагрянули с обыском в особняк экс-ведущей «Дома-2» на территории элитного поселка «Горки-8».

11 МИЛЛИОНОВ И БЛОК НА НЕГАТИВ

Позже стало известно, что Суханов и Романовский стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. По версии следствия, Романовский является администратором телеграм-канала «Тушите свет», посвященного светской хронике. Канал был создан 11 октября, а 22-го в нем была опубликована некая новость (написанная Романовским), в которой фигурировал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По версии следствия, после публикации к нему через посредника обратился Кирилл Суханов и сказал, что этот пост может исчезнуть. И в будущем новости про Чемезова этот канал публиковать не будет. Но за это нужно заплатить 11 миллионов рублей.

Сам Чемезов тут же обратился в полицию и написал заявление. Кирилла Суханова задержали, когда посредник передал ему задаток - 800 тысяч рублей.

На суде Суханов признал, что действительно получил эти деньги. И что готов принести публичные извинения Чемезову.

- Но я не признаю, что имею отношение к данной публикации, я не имею доступ к данному телеграм-каналу, - заявил коммерческий директор Собчак.

Кирилл Суханов и Ксения Собчак на кинопремьере, сентябрь 2022 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ариан Романовский в свою очередь сообщил:

- Признаю, что опубликовал эту новость. Но не вижу в ней ничего крамольного... Никаких переговоров с Чемезовым я не вел, никакие деньги не обсуждал.

УГРОЗЫ «КРОВАВОЙ БАРЫНЕЙ»?

Романовский вскользь упомянул в суде, что он написал в телеграме про некое светское мероприятие.

Как выяснил корреспондент KP.RU, в небольшом тексте на пару абзацев (сейчас он из телеграма уже удален) шла речь о том, что глава «Ростеха» посетил день рождения своего друга-бизнесмена. Почему товарищи решили шантажировать чиновника этой статьей, непонятно.

Собственно, и непонятно, причем тут Ксения Собчак. Канал-то ей не принадлежит.

- По версии следствия, телеведущая может быть причастна к вымогательству, потому что двое задержанных - сотрудники ее «медиа-холдинга», сетки (сети) телеграм-каналов, - объяснил KP.RU источник в правоохранительных органах. - Суханов занимается коммерческими вопросами, а Романовский - SMM-менеджер, то есть пишет и размещает тексты.

Бывший главный редактор журнала «Татлер» Ариан Романовский (Кузьмин) в суде. Фото: пресс-служба Тверского суда Москвы

По словам другого источника, во время «переговоров» с представителями Чемезова Суханов якобы мог обмолвиться, что в случае, если глава «Ростеха» не примет предложение, компрометирующие новости про него могут перепостить из «Тушите свет» (на тот момент у канала было чуть больше 10 тысяч подписчиков) в основной канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» (1,4 млн подписчиков).

- В следствии считают, что Собчак о подобных переговорах и схемах вымогательства не могла не знать. Поэтому во время обыска в ее доме искали гаджеты, в которых могли быть переписки Ксении с подчиненными на этот счет.

Напомним, самой телеведущей в момент прибытия оперативников дома не оказалось. Как выяснилось, еще накануне ночью она выехала в Беларусь и пешком перешла границу с Литвой.

Правда, в МВД процессуальный статус Ксении Собчак не озвучили. Ни обвиняемой, ни даже подозреваемой ее официально пока никто не объявил.

Тем временем Суханов и Романовский арестованы. Пока - до 24 декабря. Обоим предъявлены обвинения по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Максимальное наказание - реальный срок от 7 до 15 лет.

Ксения Собчак так прокомментировала арест своего коммерческого директора:

«Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще Ростех? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь».