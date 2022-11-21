В Польше хотят разместить немецкие системы Patriot на польско-украинской границе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше предлагают Германии разместить немецкие системы противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе, об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на странице в социальной сети.

«Я с удовлетворением воспринял предложение министра обороны Германии о размещении в нашей стране дополнительных ракетных установок Patriot. В ходе сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу разместить систему на границе с Украиной», - рассказал министр.

Как сообщал сайт KP.RU, 15 ноября 2022 года польские СМИ сообщили о падении ракет в деревне Пшеводув Люблинского воеводства, в результате чего погибло два человека.

В Министерстве обороны России было заявлено, что высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не менее 35 км от украино-польской границы. Также было отмечено, что обломки не относятся к российским средствам поражения.

Позже журналисты польской газеты Wyborcza описали схему прилета украинской ракеты С-300, упавшей на Пшеводов.