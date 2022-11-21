Российский боец рассказал, как руками отбрасывал гранаты ВСУ, лежа в окопе Фото: Кадр видео

Раненый военнослужащий 127-й батальона 5-й бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Худайнуров Рустам рассказал, как раненый отбивал атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Донбасс Сегодня».

«Мы были у вентсвола шахты. Первая птичка подлетела и сбросила на нас ВОГ, меня немного «прибило» я отполз в сторону. Пока я лежал там, украинский БПЛА подлетал так раз 8 и сбрасывал гранаты. Из восьми штуки три рядом упали, а четыре попали в меня», - заявил военный.

Военнослужащий заявил, что он «брал и откидывал» украинские беспилотники, отметив, что последняя граната взорвалась около его ног. «И тут я подумал, что если останусь лежать, он прилетит снова и тогда мне хана. Я поднялся и пошёл к своим, еле сил хватило дойти», - заявил он.

Ранее сайт spb.kp.ru уже рассказывал про подвиг солдата Вооруженных сил (ВС) России 138-й отдельной мотострелковой бригады, которая была дислоцирована в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти. Военный откинул брошенную с дрона в окоп гранату. Кроме того, ранее соцсети облетело видео с российским бойцом, также руками отбрасывавшего вражеские гранаты. Сайт spb.kp.ru в ближайшее время расскажет больше про такого героя.

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