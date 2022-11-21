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НовостиПолитика21 ноября 2022 9:30

В Европарламенте предложили полностью запретить вещание телеканалов России в ЕС

Запрет предлагается включить в девятый пакет санкций против России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Европарламенте предложили полностью запретить вещание телеканалов России в ЕС

В Европарламенте предложили полностью запретить вещание телеканалов России в ЕС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа депутатов Европарламента предложила полностью запретить вещание российских телеканалов в Евросоюзе, распространяющих «дезинформацию» об Украине.

По информации газеты Politico, письмо с предложением направлено верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. Как отметили авторы инициативы, «действующая законодательная база и решения Совета не обеспечивают достаточной правовой основы для запрета всех российских каналов, вещающих в ЕС».

Евродепутаты предлагают включить запрет на вещание российских телеканалов и радиостанций в девятый пакет санкций в отношении России.

Как писал сайт KP.RU, в начале февраля 2022 немецкая комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия нужной лицензии. Комиссия уточнила, что канал не пытался получить требуемую лицензию и не может сослаться на другое разрешение в соответствии с законодательством Европы.