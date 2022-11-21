Польша призвала максимально изолировать Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши выступают за максимальную изоляцию России на всех международных площадках, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский.

«Сейчас, на наш взгляд, Россия должна быть абсолютно, максимально изолирована на всех международных площадках. Отсюда такое решение», – сказал он в эфире Польского телевидения, комментируя отказ Варшавы главе МИД РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

По словам Яблоньского, Россия противодействует безопасности и сотрудничеству в Европе, и у ОБСЕ с Москвой совершенно противоположные интересы.

Как писал сайт KP.RU, накануне в канцелярии польского президента заявили, что Варшава не разрешит российской делегации присутствовать на заседании Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В Министерстве иностранных дел России назвали отказ Польши Лаврову в участии в заседании Совета глава МИД стран ОБСЕ беспрецедентным решением.