Эрдоган не обсуждал воздушную операцию Турции на севере Сирии и Ирака с Путиным и Байденом Фото: REUTERS

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обсуждал с российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом начало воздушную операцию Турции на севере Сирии и Ирака.

Ранее минобороны Турции сообщило об уничтожении 89 целей в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака. Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака.

«У нас не было никаких переговоров с господином Байденом или господином Путиным по поводу этой операции», - заявил турецкий лидер.

При этом Эрдоган отметил, что президенты России и США знают, что Анкара может «предпринять такие операции в этом регионе в любое время». «Собственно говоря, как и в данном случае, мы всегда говорим, что можем прийти внезапно в одну ночь», - добавил он.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, в Министерстве обороны Турции сообщили, что в рамках операции «Коготь-меч» Анкара нанесла удары по курдским районам на севере Ирака и Сирии. Как отметили в ведомстве, данные территории «использовались террористами в качестве базы для нападений» на страну.