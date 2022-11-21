Эрдоган назвал причину военной операции в Сирии Фото: REUTERS

Турция начала воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за того, что Россия «отказалась» выполнять обещания по отводу по отводу курдских формирований от границ республики, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с журналистами.

«Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг. Мы заявили, что не будем молчать против терроризма и что мы примем меры, если они этого не сделают», – сказал политик.

По его словам, турецкие войска ликвидировали 12 «гнезд террористов» в Кобани. Как заявил Эрдоган, Анкара продолжит наносить удары по курдским территориям.

Как писал сайт KP.RU, ы воскресенье, 20 ноября, в Министерстве обороны Турции заявило о нанесении ударов по курдским районам на севере Ирака и Сирии. В военном ведомстве обяъснили, что целью операции является нейтрализация Рабочей партии Курдистана (РПК), а также Союза общин Курдистана (ККК) и Отрядов народной самообороны курдов.