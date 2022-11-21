Эрдоган заявил, что операция на севере Сирии и Ирака не может ограничиться только воздушной частью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операции на севере Сирии и Ирака не может ограничиться только воздушной заявил, указав на возможность проведения наземных действий на территории этих стран.

«Невозможно, чтобы это ограничивалось только воздушной операцией. Сколько сил сухопутных войск должно быть задействовано в этой операции, наши соответствующие подразделения», - заявил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что данный вопрос решат совместно Министерство обороны и генеральный штаб. Как он уточнил, изначально будут проведены консультации, а позже предприняты «соответствующие шаги». «Мы уже установили дипломатические отношения со странами, которые здесь присутствуют, и мы предприняли и предпринимаем соответствующие шаги», - добавил он.

Напомним, днем ранее, 20 ноября, в Министерстве обороны Турции заявили, что в рамках операции «Коготь-меч» Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удары по курдским районам на севере Ирака и Сирии. В турецком военном ведомстве подчеркнули, что данные территории «использовались террористами в качестве базы для нападений» на республику.