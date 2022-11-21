Найден российский солдат, руками отбрасывавший гранаты в окопе

Российский военный стал известен после видео, на котором он отбивался от украинских гранат и боеприпасов. Каждый раз военнослужащий успевал откинуть гранату до того, как та взорвалась. Поначалу появилась информация, что на видео боец Алексей из Ленобласти. Как выяснилось на видео был 41-летний уроженец Донецка Рустам Худайнуров из народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), с которым поговорил «КП – Петербург».

«Так получилось, что в окопе я был один. Появился коптер, скинул гранату. Она прилетела прямо в меня. Я потерял сознание, меня оглушило. Получил осколочные ранения ног, рук и в области подмышки», - заявил он, отметив, что бронежилет спас его, поскольку живот не повредило, однако сам бронежилет после такого «был уже в хлам разорванный», а дальше он «полз раненный».

Как отметил Худайнуров, получивший после этого осколочные ранения и контузию, когда он рассказал сослуживцам о произошедшем, «они были все в шоке». «Говорили, что мне повезло. Это один на тысячу случаев. Жена и дети тоже в шоке … Но я героем себя не считаю», - заявил он, отметив, что видел, что британцы распространили данное видео, «но не хотел, чтобы все так раздувалось».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Меня спасли мысли о детях и ангел-хранитель»: Найден невозмутимый русский солдат, отбившийся от дрона ВСУ

Русским солдатом, который успел отбросить из окопа три гранаты ВСУ, оказался простой шахтер из Донецка (подробности)